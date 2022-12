Al via da oggi la “Festa regionale del Tricolore” presso l’Hotel “Le Dune” del viale Kennedy 10 B a Catania. Un evento che presenta un programma fitto di incontri e dibattiti con autorevoli esponenti regionali, nazionali ed europei. Una tre giorni che si concluderà domenica 4 alle 20.30. Tra i nomi che si avvicenderanno sul palco: Il presidente del Senato Ignazio La Russa (previsto sabato alle 11.30), i ministri Adolfo Urso (Made in Italy), Raffaele Fitto (Affari europei), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Daniela Santanchè (Turismo), Nello Musumeci (Sud), Andrea Abodi (sport e giovani).

Per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno Scissione non c’è nessuna preoccupazione per quanto riguarda alcuni esponenti in Forza Italia e frizioni nella Lega: “Finora sia in occasione della mia elezione e per quanto riguarda il consiglio di presidenza rispetto le posizioni del centro destra – ha detto il presidente dell’Ars – sia sulle presidenze di commissioni, vicepresidenti e segretari, il puzzle è stato composto secondo i piani. Poi è chiaro che nell’arco di cinque anni ci sarà un confronto, che talvolta potrà essere anche acceso probabilmente nella fase delle manovre finanziarie. Non credo che la strada del governo regionale sia in salita: nessuna problema in aula durante l’esposizione delle linee programmatiche di governo da parte del governatore Renato Schifani – ha proseguito – c’è un dialogo aperto ma prevale un’intelligenza maggiore perché siamo in un momento storico irripetibile, non accadeva dal dopoguerra l’arrivo di tanti soldi col Pnrr da gestire nel quinquennio, quindi dobbiamo allocarli nella migliore maniera”.

“La festa del Tricolore è nella migliore tradizione della destra politica. Bene hanno fatto i dirigenti catanesi con il coordinatore regionale della Sicilia Orientale Salvo Pogliese a fissare l’appuntamento a Catania. Un momento di confronto e di incontro, ma anche comunitario per ritrovarsi, misurarsi in un momento in cui questa Destra, Fratelli d’Italia e tutto il mondo che ruota attorno, si trova impegnato in una sfida straordinariamente difficile, ma proprio per questo esaltante”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti a Catania in merito alla ‘Festa del Tricolore’.