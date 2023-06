Alberghina e Nicotra i nuovi coordinatori comunali del Mpa Catania

”Pina Alberghina e Giuseppe Nicotra assumono il compito di coordinare il partito a Catania in questa fase che ci porterà ai congressi del movimento. Un partito che sta organizzando e rinnovando la sua classe dirigente con l’obiettivo di spingere sempre più giovani alla politica e in particolare ai temi autonomisti”.

Così il responsabile elezioni del Mpa Salvo Di Salvo a margine della riunione del direttivo comunale del Mpa di Catania che ha nominato coordinatori l’avvocato Pina Alberghina e l’avvocato Giuseppe Nicotra, affiancandogli una squadra di dirigenti suddivisi in grandi aree tematiche. L’avvocato Tiziana Foti nominata coordinatrice del gruppo che si occuperà di programmazione dell’area urbana e di politiche comunitarie; l’avvocato Luna Destasio coordinatrice del gruppo dedicato alle politiche ambientali, al verde, al decoro urbano e al decentramento; la commercialista Martina Bucisca coordinatrice del gruppo che si occuperà di welfare e sociale.

”Sono onorata per questa nomina- dichiara Pina Alberghina – l’obiettivo è la crescita del partito, che si può raggiungere muovendoci e battendoci sui temi d’attualità per la città e in particolare sui temi sociali. Lo faremo in assoluta coordinazione con i nostri rappresentanti: deputati regionali, assessori, consiglieri comunali e di quartiere”. Insieme a Salvo Di Salvo a coordinare i lavori del direttivo anche l’on. Roberto Commercio: ”Siamo un movimento presente nel territorio con una linea politica, forte e identitaria. Una linea su cui continuiamo a costruire il nostro essere”.