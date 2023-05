Amministrative: Alle 12 ha votato il 12,55% degli aventi diritto

Affluenza bassa al primo turno delle amministrative in Sicilia, dove si vota per 128 Comuni fra cui quattro capoluoghi: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa. Alle 12 l’affluenza è stata del 12,55% (era stata del 16,94% nella precedente tornata elettorale delle amministrative). Su 1.340.889 votanti si sono recati alle urne in 168.350. In calo i numeri anche nelle quattro grandi città: a Catania ha votato il 16,94 ( il 4,20% in meno), a Trapani il 12,23 il 4,24% in meno rispetto alle precedenti elezioni, a Ragusa il 13,22% (-4,63%) e a Siracusa il 13,58% (-3,43%) I seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.