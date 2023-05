Amministrative: Barbagallo (Pd), ”non commento gli exit poll”

”Non commento gli exit poll, aspettiamo i dati ufficiali. Va piuttosto sottolineato il dato di una affluenza che in Sicilia pare ancor di più scendere nonostante la mezza giornata in più per recarsi alle urne. Ciò dimostra ancora di più la distanza fra la politica e i cittadini e questo impone una profonda riflessione”. Lo afferma il segretario regionale del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, commentando i primi dati di exit. ”In due dei quattro capoluoghi al voto, Trapani, Siracusa, Catania e Ragusa, il campo progressista stia andando unito. Vedremo i risultati”.