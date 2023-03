Amministrative: Bianco, “io proseguo per la mia strada, lascio la porta aperta”

“Io proseguo per la mia strada, lascio la porta aperta a tutti quanti lo desiderano. E devo dire che i sondaggi, ma soprattutto quello che mi chiedono i cittadini di impegnarmi per la citta’, mi rafforza ad andare avanti nel tentativo di dare tutte le risorse che ho per risvegliare Catania”: lo ha detto l’ex sindaco di Catania e candidato alle prossime amministrative con liste civiche, Enzo Bianco, rispondendo al segretario regionale del Pd che lo bollato come ‘vecchio’. Pd e M5s sono parte del fronte progressista che sostiene un altro candidato.

“A Catania ci sono due modi di concepire l’impegno politico tra le forze del centrosinistra – ha aggiunto Bianco – c’e’ quella che ha una vocazione naturale a perdere e infatti e’ riuscita molte volte a perdere, quasi sempre. E c’e’ una forza riformista che cerca di vincere e di guidare questa citta’. Tutte le volte che la citta’ ha vinto e’ stata guidata da me che appartengo a questa tradizione riformista. Oggi c’e’ qualcuno nel mio partito, un partito che io ho fondato, che vorrebbe rinchiudersi in un angoletto, fare un’isoletta, e sostanzialmente scomunicare tutti gli altri e lasciare il governo della citta’ a chi oggi a Catania e’ tendenzialmente in maggioranza”.