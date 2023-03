Amministrative Catania: Sud chiama Nord candida l’avv. Savoca a sindaco

Sud chiama Nord ufficializzerà domani, venerdì 17 marzo, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11:00 presso il Prestipino Cafè Via Etnea, 38, la candidatura a sindaco della città di Catania dell’avvocato Gabriele Savoca. Alla conferenza saranno presenti il coordinatore regionale di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice, il presidente di Sud chiama Nord on. Ismaele La Vardera, i deputati regionali di Sud chiama Nord on. Ludovico Balsamo e on. Davide Vasta, il candidato sindaco della città di Catania Gabriele Savoca e il leader di Sud chiama Nord on. Cateno De Luca.