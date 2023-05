Amministrative: ecco tutti i candidati a sindaco e consiglio comunale

Sette candidati sindaci e 19 liste per il consiglio comunale a Catania. Sono i numeri che emergono da Palazzo degli Elefanti alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le amministrative del 28 e 29 maggio prossimi.

Le liste e gli assessori del candidato sindaco Enrico Trantino

Assessori designati: Sergio Parisi, Alessandro Porto, Marcello Caruso, Andrea Guzzardi e Alessandro Chisari.

Prima L’italia

1 Amato Loredana

2 Arena Santo

3 Cardello Andrea detto Cardella-Cardillo

4 Condorelli Carmela Anna detta Melinda

5 Costanzo Nunzia detta Nancy

6 Di Mauro Graziella Rosaria detta Graziella

7 Di Mauro Rosa detta Rosa-Rosy-Rosi-Fallica-Dimauro

8 Finocchiaro Salvatore detto Salvo

9 Gelsomino Giuseppe detto Peppe-Beppe-Guglielmino

10 Gennaro Giancarlo

11 Gentile Rachele Miriam detta Bassini

12 Giuffrida Francesca

13 Giusti Agatino detto Agostino-Antonio-Agatuccio

14 Gulisano Davide Simone

15 Grasso Umberto

16 La Porta Bonaventura detto Rino

17 La Rosa Noemi Benedetta detta Noemi

18 Leone Lorenzo

19 Li Causi Vincenzo detto Enzo

20 Marchese Angelo

21 Modaudo Maria detta Modauto-Motauto-Madaudo

22 Murabito Andrea detto Morabito-Guarnaccia

23 Musumeci Giuseppe detto Pippo

24 Passalacqua Maria Roberta detta Passalaqua-Roberta

25 Pettinato Sara

26 Pittera Mariaconcetta detta Ketty-Catalano

27 Saglimbene Valentina

28 Scannella Giovanni Antonio

29 Sofia Nicolo detto Nico

30 Spampinato Angelo

31 Strano Diego Giuseppe detto Strano

32 Strano Rosario detto Saro-Rosario

33 Travagliante Luisa Angela

34 Urzt Domenico

35 Valguarnera Federica detta Federica-Vinciguerra-Guarnera-Quarrera-Fede

36 Zarbo Maurizio

Lista Forza Italia

1 Petralia Giovanni Gabriele

2 Tomasello Mario detto Poiatti

3 Arena Orsola detta “Liliana”

4 Barbagallo Morena

5 Barbaro Mario

6 Buglio Erika

7 Capuana Piero Maria Carlo detto Piermaria, detto Pier, detto Capuano

8 Catalano Francesco detto Franco

9 Catania Rosaria detta Rosi

10 Cinaldi Roberto

11 Cooshna Jyoshna

12 Di Caro Gaetana detta Tata

13 Ferrara Paolo Lorenzo

14 Filippino Fabio Giovanni detto Fabio Filippini detto Filippo

15 Fioriglio Pamela Giuseppina detta Pamela

16 Grasso Orazio Salvatore

17 Iacona Alessio Antonio

18 Iraci Sareri Laura detta Laura Iraci detta Iraci

19 Lauria Fabio Pierpaolo detto Fabio

20 Longhitano Alessandra

21 Marletta Manuela

22 Miraglia Melania Luana detta Melania

23 Monteleone Carmela detta Milena

24 Nicotra Antonino detto Nino

25 Pappalardo Franca detta Francesca

26 Pellegrino Riccardo Angelo detto Riccardo

27 Platania Simona

28 Polmolea Anca Maria detta Anna

29 Rapisarda Rodolfo

30 Reale Carla

31 Riscica Giuseppe

32 Serges Lucia

33 Smirni Salvatore

34 Tropea Carmelo detto Ninni

35 Viscuso Beatrice

36 Vittorio Beatrice

Lista Fratelli d’Italia

1 Bosco Santi

2 Bottino Daniele

3 Parisi Paola Emanuela

4 Russo Gaetano Santo detto “Santo”, “Nunzio”

5 Zammataro Manfredi detto “Manfredi”, “Manfri”, “Maifredi”, “Fredi”, “Freddy”, “Zammatano” “Zampataro”, “Zambataro”, “Sambataro”

6 Barresi Andrea

7 Lombardo Viviana detta “Viviana”, “Liliana”, “Nuccio”

8 Amormino Giovanni detto “Amornino”, “Amormio”, “Amorino”

9 Anastasi Salvatore detto “Salvo”, “D’urso”, “Durso”, “Gaspare”

10 Bonaccorsi Erika detta “Bonaccorso”, “Erica”, “Enrica”

11 Buceti Letterio Luca detto “Erio”, “Ezio”, “Enrico”, “Elio”

12 Bucisca Giuseppe detto “Buscica”, “Ruscica” “Bisicchia”

13 Cantone Giovanni Emanuele

14 Cuturi Elisa detta “Cutuli”, “Lisa Cuturi”, “Lisa Cutuli”

15 Da Campo Salvatore

16 Di Bartolo Caterina

17 Drago Alessandra Santa Rita

18 Grassia Antonietta

19 Greco Rosanna

20 Laviano Rachele Rosa

21 Leanza Maria detta “Marilena”, “Mariaelena”

22 Magni Giovanni detto “Manni”, “Manno”, “Magno”

23 Marletta Giovanni

24 Palma Teresa Francesca

25 Patane’ Angelo detto “Di Fede”

26 Pecora Giovanna Agata detta “Genni”, “Genny”, “Jenny”

27 Pizzino Monica

28 Porto Agata Carmela

29 Pulvirenti Loredana

30 Rannisi Anna Maria Santa detta “Rizzo”

31 Scaletta Alessandro Salvatore detto “Turi Junior”

32 Scalia Agata Maria

33 Sciacca Valentina Maria Carmela

34 Scuderi Maria Letizia detta “Letizia”

35 Sirna Giuseppe

36 Zingherino Emilia detta “Vincenti”.

Lista Noi Moderati – Democrazia Cristiana

1 Salvatore Giuffrida

2 Maurizio Mirenda

3 Gesualdo Ingrassia, detto Aldo

4 Salvatore Spadaro, detto Salvo

5 Massimo Tempio

6 Pasquale Aiello, detto Lino

7 Giovanni Alì

8 Nunziella Santa Bonanziga, detta Nancy Tasco

9 Giovanna Contino

10 Romj Sabrina Arianna Crocitti

11 Rocco Riccardo Ferdinando Di Salvo, detto Ferdinando

12 Emanuele Romolo Famoso

13 Rosalia Ferrauto

14 Maurizio Giustiniani

15 Giuseppe Greco

16 Carlotta Indelisano

17 Simona Latino

18 Salvatore Litrico

19 Domenico Giovanni Mangrella

20 Nunzio Mannino

21 Chiara Metoldo

22 Antonio Montanaro

23 Giacomo Giovanni Munzone

24 Diana Silvana Onet

25 Maria Rapisarda, detta Mariella

26 Roberto Giuseppe Razza

27 Maria Cristina Ruffino

28 Marina Giovanna Riga

29 Maria Gabriella Risiglione

30 Cinzia Saccomando

31 Francesco Giuseppe Sciuto

32 Giuseppe Filippo Serra

33 Maria Jessica Spampinato

34 Vittoria Rosa Alice Ventimiglia

35 Livia Maria Vicari

36 Rita Vitaliti

Popolari e Autonomisti

1 Aiello Paolo

2 Alberghina Giuseppina detta “Pina”

3 Buffo Salvatore detto “Salvo”

4 Bussolari Dario

5 Carnazzo Giuseppe

6 Castorina Giuseppe Emanuele

7 Cazzetta Maria Giovanna

8 Di Bartolo Gianfranco

9 Di Buono Umberto

10 Fisicaro Salvatore Antonio Angelo

11 Foti Tiziana

12 Galeano Giuseppe Antonino

13 Gattuso Mattia

14 Giardina Silvia

15 Grasso Dario

16 Grimaldi Vanessa Pia Laila

17 Guarnaccia Angela

18 Ingaglio Dante

19 Lotà Giovanni Maria

20 Mammana Manuela

21 Maugeri Stefano Vincenzo Agatino

22 Messina Alessandro

23 Nalbone Alessio Antonio

24 Parisi Alfio detto “Uccio”

25 Pezzino Emanuele Piero

26 Piazza Vincenzo Gaetano

27 Ragonese Francesco

28 Ramonetta Giovanna

29 Rapisarda Fracesco

30 Rossi Salvatore detto “Salvo”

31 Rotella Maria Grazia detta “Daniela”

32 Sapia Giuseppa Anna detta “Pina” o “Pinuccia”

33 Scuderi Angelo Rosario

34 Strano Maria Giacoma

35 Tringale Salvatore

36 Vaccino Loredana Katia

Grande Catania

1 Sebastiano Giovanni Anastasi, detto Seby

2 Giuseppe Balsamo, detto Pino

3 Salvatore Belfiore, detto Salvo

4 Alessandro Belvedere,

5 Bruno Brucchieri, detto Bruno o Bruccheri o Bucceri

6 Martina Concetta Bucisca, detta Buscica o Busisca

7 Maria Concetta Buda, detta Ketty

8 Alessandro Campisi, detto Ale o Cambisi o Gampisi

9 Giuseppe Damiano Capuano, detto Salvo o Capuana

10 Gabriella Chiarenza,

11 Santo Sonny D’Antonio, detto Dantonio o Sonny

12 Carmela Di Fazio, detta Melina

13 Rosalia Drago, detta Lia o Lietta

14 Maria Grazia Felicioli, detta Maria Grazia o Felicioni,

15 Maria Domenica Gambadoro, detta Mariolina

16 Francesco Giustolisi

17 Orazio Mario Grasso

18 Giuseppa La Cava, detta Giusy o Giusi

19 Francesco Lo Cascio, detto Ciccio

20 Rita Magrì

21 Carmelo Pietro Maurizio Marchese

22 Veronica Montoro

23 Giuseppe Nicotra

24 Ernesto Orlando

25 Serena Alessia Luisiana Spoto

26 Lucia Terranova

27 Cesare Toscano

28 Maria Tosto, detta Marinella

29 Domenico Vinciguerra

Trantino Sindaco

1 Albo Ivan detto “Ivan”, detto “Aldo”, detto “Balbo”

2 Baciulli Graziella

3 Basile Renato

4 Bellavia Angelo

5 Bianchemani Arturo

6 Bruno Andrea

7 Cancellara Romane detto “Orlando”

8 Conti Barbara Alessandra

9 Culosi Saveria

10 Curia Giovanni

11 Curro’ Domenico Fabio detto “Fabio” detto “Curro” detto “Curo”

12 Cunsolo Manuela Giovanna

13 Cuscani Giuseppe detto “Pippo”

14 Decembrino Nunzia detta “Ninni”

15 Di Benedetto Antonella detta “Anto”

16 Falco Vincenzo detto “Enzo”

17 Grasso Cristina

18 Grimaldi Manlio

19 Indelicato Rosario detto “Saro”

20 Lombardo Alice

21 Lombardo Renato Michele

22 Manara Antonino detto “Anthony”

23 Mascali Salvatore detto “Toti Mascali”

24 Micale Giovanna Maria

25 Navarria Marco Maria

26 Nicotra Salvatore Giuseppe detto “Giuseppe”

27 Pagano Maria

28 Pistorio Alberto

29 Raciti Francesca

30 Rapisarda Samuele

31 Raspanti Santo

32 Rovito Desiree Tiziana detta “Desy”

33 Torrisi Carmelo Maurizio

34 Trichini Salvatore Francesco detto “Salvo”

35 Trovato Alessia

36 Viglianisi Concetto

Le liste a sostegno di Maurizio Caserta candidato a sindaco

Assessori designati: Nunzia Catalfo, Gianina Ciancio, Maurizio Spina, Niccolò Notarbartolo, Pierpaolo Montalto, Desirée Miranda e Andrea Tartaglia.

La lista del Partito Democratico

1 Arancio Orazio Ermanno

2 Agati Giuliana

3 Barbagallo Giovanni detto “Gerri” E “Gerry”

4 Bonaccorsi Damien detto “Damien” “Demien”, “Damian”

5 Bonaccorso Matteo detto “Matteo”

6 Caccano Giuseppe

7 Cadili Fabrizio Alessandro

8 Cali Gabriele

9 Carbone Dario

10 Cardone Maria Grazia

11 Caserta Vincenzo

12 Contrafatto Albano detto “Contraffatto”

13 Fagone Rosaria Concetta Detta “Sara Fagone”

14 Favia Cesaria Detta “Flavia”, “Flavia Pavia”, “Flavia Cesare”

15 Ferraguto Francesca

16 Gazzo Sebastiano detto “Seby”, “Sebby,” “Sebi”

17 Giacone Mirko

18 Greedhun Indoo Detta “Deepa”, “Indoo”, “Depa”, “Dipa Indo”

19 La Malfa Giovanna

20 Lipani Tiziana

21 Lisy Valery

22 Leotta Tiziana

23 Mignosa Andrea

24 Mirabella Domenico detto “Mimmo”

25 Palmieri Valentina

26 Pitrella Marco

27 Crivitera Chiara Detta “Chiara”, “Previtera”

28 Salerno Agata Gessica Detta “Jessica”

29 Scalia Placido detto “Dino”

30 Sicali Giorgia

31 Spina Grazia Concetta

32 Titone Mirian Giulia

33 Tropea Maria Patrizia

34 Vaccaro Maurizio

35 Vittorio Giuseppa Detta “Gisa”, “Gisella”

36 Vullo Anna.

Sinistra Italiana

1 Basile Stefania

2 Belluso Maurizio Emanuele

3 Bordoni Vincenzo

4 Cappuccio Marco

5 Cento Alessandro

6 D’aprile Fabrizio

7 Failla Celestina

8 Faro Angelica

9 Fede Antonio detto Tony

10 Feltri Emanuele detto Feltri

11 Feltri Federica Maria Carmela

12 Grasso Salvatore Domenico detto Salvo

13 Greco Paola

14 Leonetti Pietro

15 Leotta Rosanna

16 Licitra Mariangela

17 Loria Grazia

18 Lorusso Angela detta Lina

19 Nastasi Chiara

20 Palazzolo Maria

21 Pastore Antonino Maria

22 Pignataro Pietro

23 Privitera Fulvia

24 Ranno Marcello

25 Rapisarda Marco

26 Reale Antonella Maria Domenica

27 Schembri Gianluca

28 Siracusa Salvatore detto Turi

29 Spataro Salvatore Marco detto Toti

30 Stelladoro Maria detta Mariuccia

31 Truglio Tindaro Salvatore detto Tindaro

32 Zampaglione Amalia

33 Zuccaro Laura Sebastiana

34 Di Mauro Maria

Movimento cinque stelle

1 Bonaccorsi Graziano

2 Fichera Giuseppe

3 Ciancio Gianina

4 Ragusa Giuseppe

5 Amato Giovanni

6 Arena Antonino

7 Attanasio Angelo

8 Balba Federica

9 Bengasi Antonio

10 Bonanno Beatrice

11 Cambria Simone

12 Caruso Agatino

13 Cavallaro Daniele

14 Curella Natalina

15 Delia Giuseppe

16 Fiducia Benito

17 Garofalo Pietra

18 Giordano Concetta

19 Grancagnolo Edoardo Emanuele

20 Gulizia Gaetano

21 Licciardello Marialudovica

22 Longhitano Gaetano

23 Mannino Andrea

24 Masci Massimo

25 Mazurek Monika Alicja

26 Montesano Agata

27 Musumeci Ignazio

28 Napoli Agata

29 Nipitella Giorgia

30 Pavone Attilio

31 Rizza Giacomo Ivano

32 Sciacca Giovanna

33 Tuttobene Giacomo

34 Ursino Zarmina

35 Vanin Placido Ivan

36 Zignale Alessio.

Maurizio Caserta per Catania

1 Maurizio Giuseppe Giacomo Caserta, nato a Catania

2 Emanuele Antonuzzo

3 Josè Basile

4 Pietro Borbone

5 Gabriella Chiarello

6 Giorgia Coco

7 Sabina Maria Cutuli

8 Giuseppe Di Dio

9 Davide Sebastiano Di Paola

10 Aureliano Alfio Garozzo

11 Albina Giunta

12 Salvatore Grillo

13 Caterina Lombardo, detta Katia

14 Loredana Mazza

15 Claudio Melchiore, detto Mec

16 Christian Mendola

17 Domenico Moncada

18 Ilaria Paolillo

19 Francesca Privitera

20 Eleonora Russo, detta Lele

21 Giacomo Spada

22 Giuseppe Sparatore

23 Filippo Tagnese

24 Valerio Tomaselli

25 Valentina Santa Tosto

Con Bianco per Catania

1 Giulia Bianco

2 Venera Maria Blanco

3 Luigi Bosco

4 Salvatore Castoro

5 Salvatore Caniglia

6 Valentina Caniglia

7 Eleonora Catania

8 Achille Crescimano

9 Mario Crocitti

10 Maria Fadda

11 Emanuela Gutkowski Loffredo di Cassibile

12 Anna Maria Indelicato

13 Rosario Laudani

14 Sabrina Malerba

15 Giovanni Mangano

16 Antonio Angelo Maugeri

17 Salvatore Mirabella

18 Adele Palazzo

19 Samantha Polizzi

20 Maria Rita Carmela Sabister

21 Emilia Salviani

22 Rosalia Sciacca

23 Giacomo Spada

24 Angela Viglianesi

È l’ora del popolo-Riccardo Tomasello



1 Bonanno Giuseppe

2 Bonfiglio Grazia

3 Chiarenza Alessandro

4 Chisari Maria Elisa

5 De Marco Maria Concetta

6 Ecora Francesco Vincenzo

7 Fichera Antonino

8 Garofalo Cristina

9 Giunta Alessio Concetto

10 Graziani Giuseppe

11 Indelicato Giuseppe

12 Litrico Maria

13 Lo Iacono Luigi

14 Mannino Margherita

15 Marletta Angelo

16 Mirabella Roberto

17 Scorza Filippo

18 Pedicone Simone

19 Sanfilippo Mariana

20 Santonocito Santina Laura

21 Scarantino Santo

22 Tarantino Domenico

23 Testa Chiara Sofia

24 Tomasello Claudio

25 Toscano Marco

26 Vinciguerra Giovanni detto Giani Belebung

Le liste a sostegno di Gabriele Savoca candidato a sindaco

Assessori designati: l’ex commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese sarà vicesindaco e assessore al Bilancio Cinzia Torrisi, già assessora alla Cultura Francesco Zaccà alla Sicurezza Giusy Vindigni ai Servizi sociali e Davide Musumeci allo Sport.

Sud Chiama Nord – Savoca Sindaco, la lista

1 Davide Marraffino

2 Giorgio Amato

3 Francesco Arena, detto Ciccio

4 Laura Battaglia

5 Giovanni Cannavò

6 Santo Cavallaro

7 Gianfranco D’Aquino, detto Francesco

8 Giuseppina Di Bella, detta Giusi

9 Patrizia Di Paola

10 Salvatore Galvagno, detto Salvo

11 Concetto Massimiliano Gilletti, detto Massimo

12 Salvatore Giuffrida

13 Daniela Greco

14 Salvatore Alessandro Indovino

15 Giulia Ingrascì

16 Giuseppe Lazzaro

17 Santo Musumeci

18 Laura Carmine Nania

19 Eva Vincenza Desirè Palano

20 Vincenzo Pappalardo

21 Vincenzo Prestipino Giarritta

22 Daniele Racca

23 Gregorio Raciti

24 Concetta Maria Rapisarda, detta Ketty

25 Andrea Romano

26 Palma Romeo, detta Palmira

27 Tancredi Ronza

28 Olga Scaglione, detta Olga

29 Alessandra Spampinato

30 Antonietta Sturiale, detta Antonella

31 Vincenzo Sulfaro

32 Roberta Francesca Trovato

33 Francesco Carmelo Urzì

34 Giovanni Vassallo

35 Carmen Virzì, detta Virzi

36 Luciano Zuccarello

De Luca per Catania – Sicilia Vera

1 Francesco Filippo Zaccà

2 Lucia Baglieri

3 Orazio Bruno

4 Annamaria Cannavò

5 Lara Elena Rosetta Carrubba

6 Domenico Caruso

7 Roberto Agatino Castiglione

8 Rita Roberta Catania

9 Giovanni Cifalà

10 Salvatore Cinturino

11 Chiara Costarelli

12 Giuseppina Gloria Maria Cutugno

13 Eleonora Di Stefano

14 Jessica Leotta

15 Luigi Marletta

16 Francesco Matarazzo

17 Michele Mauceri

18 Nunzia Lucia Messina

19 Luca Monforte

20 Teresa Moschitta

21 Davide Musumeci

22 Grazia Orfanò

23 Roberta Grazia Anna Pellegrino

24 Francesco Perni

25 Concetta Rapisarda, detta Ketti Rapisarda Basile

26 Antonino Recupero

27 Anthony Russo

28 Claudio Samuele Schillaci

29 Santo Strano

30 Alessia Taffara

31 Alessia Agata Tomasello

32 Antonino Tomasello

33 Cinzia Torrisi

34 Marina Clelia Turco

35 Giuseppina Vindigni, detta Giusi

36 Federica Zappalà

Le liste a sostegno di Lanfranco Zappalà candidato a sindaco

Assessori designati: Loriana Bellia, Salvatore Licciardello, Serafina Strano, Stefano Massimino, Placido Amadio, Maria Carmela Liggeri.

La lista a sostegno di Lanfranco Zappalà

1 Lanfranco Zappalà

2 Placido Amadio

3 Loriana Alessia Bellia

4 David Bonaventura

5 Salvatore Branciforti

6 Lara Aviazione Burtone

7 Concetta Oliveri Bonaffina

8 Massimo Bonardi

9 Laura Chisari

10 Alfio Calcamo

11 Federico Antonio Caltabiano

12 Salvatore Francesco Di Biasi

13 Daniela Di Prima

14 Fernando Luigi Fazzi

15 Francesco Filistad

16 Maria Furnari

17 Vito Giandinoto

18 Cettina Guarnaccia

19 Giorgio La Guidata

20 Daniele Rosario Lando

21 Mahadevi Jhurry

22 Silvana Nicotra

23 Nunzio Meli

24 Rosario Magliarisi

25 Stefano Emanuele Massimino

26 Maria Isidora Pulvirenti

27 Agatatino Parisi

28 Palma Olimpia Petringa

29 Emanuele Andrea Regola

30 Antonino Riccardo Maria Santagati

31 Cesare Trippodo.

Le liste a sostegno di Giuseppe Lipera candidato a sindaco

Assessori designati: in aggiornamento…

Movimento Popolare Catanese

1 Antonino Petralia

2 Giuseppe Barone

3 Tiziana Bonaccorsi

4 Enrico Branca

5 Marina Buonerba

6 Angela Rita Calvino

7 Denise Roberta Calzona

8 Giovanni Ciraldo

9 Giada Concetta Circonciso

10 Maria Cocuzza

11 Antonio D’Urso

12 Stefania Di Bella

13 Sandra Drago

14 Giuseppe Gabriele Fonti, detto Gabbo

15 Alessandro Giorgi

16 Umberto Grancagnolo

17 Francesca Maria Loredana Litrico

18 Sergio Bernardo Mai

19 Giusi Manna

20 Sebastiano Marletta

21 Davide Mascali

22 Gaetano Nicosia

23 Alfonso Orlando

24 Davide Panebiando

25 Orazio Privitera

26 Eleonora Ragusa

27 Grazia Valentina Raspagliesi

28 Carmela Barbara Rizza

29 Daniela Carmelina Santangelo

30 Gabriella Paola Santonocito

31 Orazio Santonocito

32 Emanuele Scirè Banchitta

33 Giuliana Spitaleri

34 Pietro Timpanaro

35 Gaetana Urso, detta Giovannella

36 Simona Maria Rita Zagarella

Le liste a sostegno di Giuseppe Giuffrida candidato a sindaco

Assessori designati: in aggiornamento…

Giuseppe Giuffrida Sindaco

1 Giuffrida Giuseppe

2 Alessi Giacomo Pietro Antonio detto Giampiero

3 Allia Maria Rita detta Rita

4 Blarasin Lorena Lucia detta Lorena

5 Caccamo Ivan

6 Calvagna Luca Giuseppe Natale

7 Cassiba Claudia

8 Castellano Chiodo Valerio

9 Contarino Alessandro Giovanni

10 Corsaro Mirko

11 Cunsolo Salvatore detto Salvo

12 Dattoli Emanuela

13 Di Benedetto Elena

14 Ferrara Fortunata detta Nadia

15 Fichera Marina

16 Giordano Antonella

17 Ilardo Luana

18 Li Destra Angela

19 Liotta Nunzio

20 Livatino Antonietta

21 Mignemi Ignazio

22 Peluso Rosaria

23 Platania Maria Rita Stefani detta Rita

24 Pusillico Carmelo Davide detto Davide

25 Ravidà Mario

26 Saia Alfredo Lorenzo detto Alfredo