Amministrative: fronte progressista verso la candidatura di Caserta

Maurizio Caserta, ordinario di Economia politica e già candidato civico a primo cittadino di Catania nel 2013, a quanto apprende l’Adnkronos da ambienti del centrosinistra locale, dovrebbe essere con più di una probabilità, il prossimo candidato sindaco di Catania del fronte progressista di Centrosinistra. Pd, Cinquestelle e Sinistra italiana in primis, oltre agli altri movimenti ed associazioni di area, avrebbero dunque scelto l’uomo da candidare.

Il professore Caserta avrebbe infatti accettato di buon grado, la candidatura a primo cittadino in vista della scadenza elettorale di fine maggio che coinvolgerà anche il capoluogo etneo. A meno di ulteriori novità, si profilerebbe così una sorta di ‘scontro’ fra il fronte progressista ‘ufficiale’ con Pd ed M5S che candiderebbe appunto il professore Caserta e quello ‘grandi firme’ con Enzo Bianco, già sindaco di Catania ed attualmente Presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, supportato decisamente da Giancarlo Cancelleri, già viceministro pentastellato alle infrastrutture nel governo Conte bis ed ex leader dei cinquestelle in Sicilia.