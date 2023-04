Amministrative, la Dc sostiene il candidato sindaco Trantino

“La Democrazia Cristiana ha sempre avuto la convinzione che il valore principale nella coalizione di centrodestra debba essere la sua coesione. Stiamo continuando a lavorare perché questa coesione possa verificarsi in tutti i Comuni in cui si vota”. Lo dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

“Prendiamo atto dello sforzo fatto da Fratelli d’Italia nel proporre una candidatura che ci mette nelle condizioni di trovare le ragioni dello stare insieme. L’avvocato Enrico Trantino, per le sue qualità umane politiche e professionali, crediamo sia la persona giusta per far vincere la coalizione e per amministrare la città di Catania”.

“La DC lo sosterrà con lealtà e convinzione. Stiamo preparando alcuni temi programmatici che consegneremo al candidato sindaco per portare un contributo alla stesura del programma che presenterà agli elettori”, conclude.