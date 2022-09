Anatomia, a Grazia Maugeri il premio “Miglior giovane ricercatore”

La dott.ssa Grazia Maugeri, ricercatrice in Anatomia umana del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania, ha ricevuto il premio “Miglior giovane ricercatore under 40” al 75° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia organizzato nei giorni scorsi dall’Università di Padova, la città in cui nel 1573, grazie a Vesalio, si è registrata la rinascita dell’anatomia grazie a nuovi studi che hanno rivoluzionato del tutto l’insegnamento teorico basato allora sui testi di Galeno.

La ricercatrice, componente del gruppo di ricerca dell’ateneo catanese coordinato dalla prof.ssa Velia D’Agata, è stata insignita del prestigioso premio per l’eccellenza dei risultati ottenuti in campo morfologico e per la qualità dell’attività scientifica svolta nel campo delle neuroscienze. Nel 2020 alla dott.ssa Maugeri era stato conferito il “Premio alla Ricerca per Giovani Ricercatori GISN” nel corso del XXX convegno nazionale del Gruppo Italiano per lo Studio della Neuromorfologia di Torino. Il nuovo riconoscimento conferma gli eccellenti risultati ottenuti in questi anni di attività scientifica dalla ricercatrice catanese.