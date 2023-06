Il deputato regionale Andrea Messina conserva il seggio a Sala d’Ercole all’Ars. Lo ha stabilito il Tar che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe Marletta, che aveva rilevato l’esiguità di uno scarto di appena 15 voti con Messina e lamentato una serie di presunte irregolarità registratesi in taluni seggi elettorali, dopo che per le elezioni regionali del 25 settembre 2022, alla lista “DC – Democrazia Cristiana” è stato attribuito un seggio nel collegio provinciale di Catania. Per effetto della sentenza resa dal Tar Sicilia – sede di Palermo, Messina – che era rappresentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – manterrà la carica di deputato Regionale e continuerà a sedere tra i banchi di sala d’Ercole, rivestendo la carica di assessore regionale.