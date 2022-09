Aperte le iscrizioni al Progetto “Muoviti ancora”

Una regolare attività fisica, con i dovuti accorgimenti, ha un effetto benefico a tutte le età. Nei bambini, ad esempio, favorisce un corretto sviluppo fisico e la socializzazione; negli adulti contribuisce a ridurre il rischio dell’insorgenza di malattie croniche (dal diabete alle patologie tumorali e cardiovascolari); e negli anziani migliora l’elasticità muscolare e svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione della malattie cronico degenerative.

Proprio alla popolazione anziana si rivolge il Progetto “Muoviti ancora”, organizzato dall’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute, diretta da Salvatore Cacciola, e finalizzato all’incremento dell’attività motoria per la prevenzione delle patologie croniche non trasmissibili e per il mantenimento dell’efficienza fisica nell’anziano (over 65).

Il progetto, promosso in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025 relativamente alla promozione dell’attività fisica in tutte le fasce d’età e con particolare riguardo agli anziani e alla prevenzione degli incedenti domestici nella popolazione over 65, punta a sensibilizzare le comunità sull’importanza dell’attività fisica e sugli effetti che questa ha da un punto di vista fisiologico, psicologico, preventivo e sociale.

Le attività si svolgeranno preferibilmente all’aperto, a partire dalla seconda metà di Settembre, presso aree e/o strutture messe a disposizione dei Comuni della provincia etnea.

Nell’intero percorso i partecipanti saranno accompagnati da personale qualificato esperto in scienze motorie.

La partecipazione al progetto è gratuita. Le iscrizioni sono aperte!

Per chi volesse aderirvi potrà rivolgersi a:

UO Educazione e Promozione della Salute

telefono: 095.322507 – 2545554 – 2545592

numero verde: 800093680

e-mail: educazionesalute@aspct.it