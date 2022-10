Apre il primo store Under Armour del Sud Italia: e’ al Centro Sicilia

Nuova prestigiosa apertura al Centro Sicilia di Catania dove è pienamente operativo il primo punto vendita nel Sud del brand sportivo internazionale Under Armour, l’unico da Roma in giù. Si tratta di un’importante pianificazione a livello nazionale frutto della sinergia tra il Gruppo GWM, management del centro commerciale siciliano, ed Oberalp, distributore esclusivo della casa sportiva americana, che incrementa così l’espansione di Under Armour in Italia gestendo complessivamente undici negozi: sei brand house e cinque factory house.

Il nuovo spazio offre ai suoi consumatori una full-immersion nel mondo multisport, contraddistinto dal design ricercato in pieno stile UA e dalla profonda innovazione tecnologica, divenendo così un vero e proprio punto di riferimento per gli sportivi professionisti e gli amatori.

Per Centro Sicilia, l’apertura del primo store Under Armour del sud Italia amplia l’offerta merceologica dell’area e conferma il posizionamento del parco commerciale che si attesta, ormai da tempo, tra le prime strutture nazionali della grande distribuzione con una crescita costante dei visitatori ed un incremento progressivo del fatturato. Un risultato frutto della programmazione messa in atto già nei mesi difficili dell’emergenza pandemica con oltre settanta azioni dedicate tra ricommercializzazioni e aperture di nuovi negozi, un processo di sviluppo e rinnovamento che non si ferma: entro la fine del 2022 sono infatti previste ulteriori inaugurazioni con l’approdo di altri importanti marchi internazionali.