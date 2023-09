Asec Trade, approvato il bilancio dell’esercizio 2022

“Siamo molto soddisfatti per i risultati raggiunti nel bilancio di esercizio del 2022 ed ora stiamo procedendo ad affrontare nuove e stimolanti sfide che proiettano l’azienda, con sempre maggior vigore, verso il futuro”.

Queste le parole del Presidente di Asec Trade Giovanni La Magna. Accanto a lui, il componente del Consiglio di Amministrazione dottor Massimiliano Giacco e il dirigente di “Asec Trade” l’ingegnere Gaetano Pirrone.

“Il 2022 è stato definito dagli esperti del settore come “l’anno nero dell’energia”- continua La Magna- la guerra tra Russia e Ucraina ha evidenziato i limiti delle scelte di politica energetica, operate negli ultimi decenni, e l’eccessiva dipendenza di approvvigionamenti dalla Russia. Eppure, nonostante queste premesse, siamo riusciti ad ottenere risultati straordinari a dimostrazione dell’efficacia di una strategia mirata al conseguimento di obiettivi che coniugano l’attenzione al cliente con la creazione di valore”.

Il bilancio 2022 ha testimoniato, da una parte, la grande capacità di adattamento alle difficoltà che ha consentito a Asec Trade Srl di affrontare anche le situazioni emergenziali e, dall’altra, la solidità economico finanziaria dell’azienda etnea.

“In questo contesto continuiamo a lavorare ed a programmare per essere sempre protagonisti della costante evoluzione che riguarda il mercato energetico- sottolinea il presidente di Asec Trade- i risultati ottenuti ci dicono che stiamo facendo la scelta giusta e per questo puntiamo all’energia “Green” con le colonnine di ricarica per i mezzi elettrici, ad essere capofila nell’ambito legato alle Cer (Comunità di Energia Rinnovabile) ed a guardare con sempre maggior interesse al settore dei pannelli fotovoltaici”.

Il tutto senza tralasciare la comunicazione specifica per ogni singolo canale utilizzato dai vari utenti. “Gli sportelli di via Cristoforo Colombo rappresentano una certezza per il nostro pubblico- conclude La Magna-. Accanto a questo proseguiamo nel percorso di una “visual identity” rafforzata dall’uso delle email, dei call center e della nuova app (MyAsec): tutto per essere al passo con i tempi e sempre al servizio dei cittadini”.