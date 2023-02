Asec Trade, nuova fattura del gas con grafica più accattivante e nuovi contenuti

Novità importanti per tutti gli utenti di Asec Trade. Allo scopo di adeguare, razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette, l’azienda etnea, come già fatto per la fattura dell’energia elettrica, anche per la nuova fattura gas presenta una grafica più accattivante e viene arricchita di nuovi contenuti.

“Si tratta dell’ennesimo obiettivo che raggiungiamo con il preciso scopo di migliorare l’esperienza in Asec Trade per i nostri clienti- afferma il presidente Giovanni La Magna- il miglioramento della “customer experience” resta al centro del nostro progetto attraverso un percorso che si focalizza sul rinnovarsi e, al tempo stesso, sul dare continuità a una programmazione piena di risultati estremamente importanti”.

Tra le informazioni contenute all’interno delle nuove bollette figurano: l’indicazione separata e chiara di tutte le voci di costo (materia prima, trasporto e gestione contatore, oneri di sistema, etc…) secondo le aggregazioni volute da ARERA; il consumo annuo aggiornato ad ogni fattura e determinato in base alla differenza tra letture reali che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi; l’esposizione del codice offerta per una più facile identificazione della stessa; l’indicazione della spesa annua sostenuta.

I clienti di Asec Trade troveranno tutte le indicazioni utili sulla nuova bolletta e maggiori dettagli sulla “Guida alla bolletta GAS” al link:

https://www.asectrade.eu/wp-content/uploads/2022/06/Guida_alla_bolletta.pdf”

Continua invece a ricevere un apprezzamento unanime il servizio “bolletta smart” attraverso il quale si può ricevere la bolletta sul proprio telefonino o altro device mobile, ed utilizzare molte funzionalità (download bolletta pdf, visualizzazione consumi, pagamento con carta di credito e Paypal, etc.). Per attivarlo basta comunicare a Asec Trade il numero di telefono o l’indirizzo e-mail.

“Il nostro obiettivo- conclude il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna- è rafforzare una società energetica, punto di riferimento per la Sicilia Orientale, sempre al passo con i tempi e che dimostri tempismo e attenzione verso le molteplici esigenze dei nostri utenti attraverso una grande efficienza e iter procedurali più snelli e veloci”. Concetti ribaditi anche dai componenti del Cda dell’azienda, il dottor Massimiliano Giacco e il professor Francesco Nauta, insieme al dirigente di “Asec Trade” l’ingegnere Gaetano Pirrone.

Nella foto da sx a dx: il dirigente di “Asec Trade” l’ingegnere Gaetano Pirrone, il professor Francesco Nauta Cda “Asec Trade”, il presidente di “Asec Trade” Giovanni La Magna e il dottor Massimiliano Giacco Cda “Asec Trade”.