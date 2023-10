Asse dei Servizi, da martedì a sabato lavori di messa in sicurezza

Da martedì 17 a sabato 21 ottobre 2023 è istituita la chiusura parziale dell’Asse dei Servizi al traffico veicolare, nel tratto compreso tra la via Domenico Tempio (rotatoria) e l’uscita “Librino”, per eseguire lavori scerbatura, ripristino del manto stradale e della segnaletica orizzontale, disposti dal sindaco Enrico Trantino, per rendere più sicura la strada a scorrimento veloce che collega l’area urbana alla periferia ovest.

Secondo l’avanzamento dei lavori, le chiusure al traffico dell’Asse dei Servizi avranno le seguenti sequenze: 1: corsia di marcia della carreggiata ovest – nord (da via Domenico Tempio ad uscita Librino), rampa di uscita e di ingresso “quartiere San Giuseppe La Rena – Mercato Ortofrutticolo”;

2. corsia di sorpasso della carreggiata ovest – nord e corsia di sorpasso della carreggiata est-sud;

3. corsia di marcia della carreggiata est-sud, rampa di uscita e di ingresso “quartiere San Giuseppe La Rena – Mercato Ortofrutticolo”.

Lungo l’Asse dei Servizi, da martedì a sabato prossimi, sono inoltre istituiti il limite massimo di velocità per tutti i veicoli a 20 Km/h e il divieto di sorpasso nelle corsie aperte al traffico.