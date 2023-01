Assemblea territoriale 2023 Cna Catania

Domenica 22 gennaio, con inizio alle ore 10.00 a Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele II 121, si svolgerà l’assemblea territoriale 2023 di Cna Catania, il consueto appuntamento degli artigiani etnei per fare il punto politico-economico sulle esigenze della categoria. “Siamo energia” il tema scelto per questo inizio d’anno: si ragionerà insieme sulla crisi energetica, l’impennata dei costi legati all’elettricità e al gas (ma non solo), le possibili soluzioni per le difficoltà delle piccole e medie imprese, l’autoproduzione e le comunità energetiche, idea di grande intelligenza sociale il cui pieno sviluppo è ormai divenuto imprescindibile.

Dopo la relazione introduttiva di Floriana Franceschini, presidente territoriale di Cna Catania, e l’intervento di Nello Battiato, presidente regionale di Cna Sicilia, si terrà una tavola rotonda con Marco Falcone, assessore all’Economia della Regione Siciliana, Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla, nonché presidente regionale dell’Associazioni borghi più belli d’Italia, Marco Romano, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Catania, Gianni Pietro Girotto, già senatore della Repubblica, e Andrea Milazzo, segretario territoriale di Cna Catania. Concluderà i lavori (moderati dal giornalista Andrea Lodato) Dario Costantini, presidente nazionale di Cna.

Nel primo pomeriggio, sempre a Palazzo della Cultura, si svolgerà la cerimonia del Premio Ulisse, dedicato dalla Cna di Catania agli artigiani e alle imprese associate distintesi nell’ultimo anno.