Attivo il servizio di veicoli rimossi in stato di abbandono sulla sede stradale

E’ stato avviato a Catania il servizio di rimozione delle automobili e delle motociclette lasciate i dai proprietari, in evidente stato di abbandono, su sede stradale pubblica. In soli dieci giorni, con il coordinamento della Polizia Locale al comando di Stefano Sorbino, sono già una sessantina i mezzi rimossi, dando seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini.

La convenzione con l’azienda che rimuove i mezzi e li smaltisce, dura tre anni e in tale periodo si prevede di rimuovere circa 3000 veicoli a due e quattro ruote, abbandonati e disseminati per la città.

Gli autoveicoli e le moto tolti dalla pubblica via saranno custoditi per 60 giorni nell’area di stoccaggio della ditta incaricata del prelievo, a disposizione del proprietario e senza l’addebito di alcuna spesa.

Trascorso tale periodo i veicoli saranno alienati e condotte nelle riserve specializzate per la demolizione, con conseguente cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Nel sito internet istituzionale del Comune, alla voce “Avvisi”, è disponibile uno spazio in continuo aggiornamento con l’indicazione del veicolo e la targa del mezzo rimosso.

Coloro tra i proprietari che riscontrassero il proprio veicolo tra quelli e volessero rientrare in possesso, entro i sessanta giorni dalla rimozione, potranno farlo producendo carta di circolazione e polizza assicurativa del mezzo al Comando Corpo di Polizia Municipale, previo contatto telefonico al seguente numero: 095 7424108 (ogni mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00).