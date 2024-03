Incidente in piazza Abramo Lincoln, a Catania. Coinvolta un’auto che è finita contro un albero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia municipale e i sanitari del 118, che hanno condotto le due occupanti dell’auto, una donna con la figlia, in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.