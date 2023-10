Auto finita dentro una fontana monumentale a Catania

Si è da poco concluso un intervento di soccorso per incidente stradale in piazza Papa Giovanni XXIII a Catania nei pressi della Stazione Centrale. Oggi, intorno alle 16,00, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per trarre in salvo una donna rimasta all’interno dell’abitacolo dalla sua autovettura, dopo essere accidentalmente finita all’interno della fontana monumentale di Proserpina. La signora, italiana di 58 anni, è stata affidata alle cure dei sanitari del Servizio 118, intervenuti sul posto. Presente anche personale della Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.