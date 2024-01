Avviso fare impresa in Sicilia, dibattito con i deputati regionali del Mpa

“Rivitalizzare il tessuto economico siciliano favorendo la crescita di una nuova generazione di imprenditori, attraverso azioni mirate a sostenere lo sviluppo di start-up innovative e le piccole imprese già esistenti, è questo uno dei principali obiettivi verso cui è orientata l’attività del nostro Gruppo parlamentare all’Assemblea regionale siciliana sin dal suo insediamento nell’attuale legislatura.”

E’ quanto dichiarano l’on. Giuseppe Castiglione, presidente del Gruppo Mpa all’Ars presentando, insieme ai colleghi on. Giuseppe Lombardo, on. Giuseppe Carta e all’assessore on. Roberto Di Mauro, un dibattito pubblico che si terrà sabato 13 gennaio alle 15.30 all’Nh Hotel Centro di Piazza Trento a Catania dedicato alla recente pubblicazione del tanto atteso avviso “Fare Impresa in Sicilia”.

“ Si tratta – proseguono i deputati – di una seria opportunità per tanti giovani, animati dal desiderio di svolgere la propria attività nella propria terra, per poter accedere ad un sostegno economico che prevede agevolazioni a fondo perduto fino al 90 % dell’investimento iniziale”.

“In questa prospettiva – continuano i parlamentari – ogni iniziativa assunta dal Governo regionale che si traduca in opportunità concrete di sviluppo del tessuto imprenditoriale siciliano, con particolare riguardo al futuro dei nostri giovani, trova il sostegno certo ed incondizionato del Gruppo parlamentare del Mpa”.

“Nell’intento di sostenere la diffusione dell’importante misura predisposta dal Governo regionale – spiegano Castiglione, Lombardo, Carta e l’assessore Di Mauro – abbiamo ritenuto utile promuovere un dibattito pubblico alla presenza dei numerosi stakeholders territoriali, delle associazioni datoriali e di quanti riusciremo a coinvolgere in questa nostra iniziativa, finalizzata ad illustrare, ci auguriamo compiutamente, le modalità di accesso al beneficio. Il nostro vuol essere un contributo divulgativo, nel solco della nostra attività parlamentare attenta alle necessità dei territori, capace di imprimere ancora maggiore vigore ad un’importante iniziativa di sviluppo economico voluta ed attuata dal Governo regionale”.