Bagni pubblici, iniziati i lavori di riqualificazione nei pressi della Pescheria

Hanno avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria dei bagni pubblici di via Lavandaie, in prossimità del mercato ittico “a piscaria” e di Villa Pacini, di fatto porta d’ingresso del turismo crocieristico a Catania.

La manutenzione e il rifacimento dei bagni pubblici, da anni in situazione di particolare degrado, contribuiscono alla tutela di uno dei mercati storici più importanti della città, ma anche a garantire la piena funzionalità e pulizia igienico-sanitaria, in un’area con prevalente target turistico e commerciale. L’iniziativa è stata formalmente proposta nei mesi scorsi dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, a cui è affidato anche il compito di gestire le risorse della tassa di soggiorno per il finanziamento dell’intervento di riqualificazione, curato da un’impresa appaltatrice.