Banca Ifis al fianco del DEI dell’Università di Catania per la formazione degli studenti

Banca Ifis entra nelle aule del Dipartimento di Economia ed Impresa dell’Università di Catania per promuovere la formazione dei professionisti dell’economia e finanza del futuro. La challenger bank dedicata alle PMI e il corso di laurea in Economia dell’Ateneo siciliano hanno infatti dato vita ad un intenso programma formativo che coinvolgerà circa 50 studenti . Il corso prevede 10 appuntamenti per un totale di 40 ore formative i cui contenuti sono curati da 12 professionisti selezionati da Banca Ifis tra i propri manager.

“Siamo molto soddisfatti dell’interesse con il quale Banca Ifis ha deciso di far parte del Comitato di Indirizzo del corso di Laurea in Economia e di investire sui nostri giovani” afferma il Presidente prof. Benedetto Torrisi, che aggiunge -. Abbiamo avuto il tempo per confezionare al meglio un’offerta professionalizzante che fosse in grado di integrarsi con le discipline già presenti all’interno del nostro corso di laurea”.

“Siamo felici che una banca nazionale come Banca Ifis sia pronta ad investire sulla formazione dei nostri studenti. Crediamo che questa sia una occasione unica per i nostri ragazzi di imparare a conoscere il mondo del lavoro fin dalle aule universitarie, così da arrivare pronti al post laurea e ridurre i tempi di accesso al mercato.

Con questo spirito il Dipartimento aprirà le porte a 12 manager di Banca Ifis per preparare in maniera attiva i giovani dei diversi corsi di laurea del DEI” afferma il Direttore del Dipartimento, Prof. Roberto Cellini.

Il ciclo di incontri partirà il prossimo lunedì 23 gennaio e proseguirà quindi fino al 30 marzo. Alla fine del percorso formativo, gli studenti saranno quindi sottoposti ad un test per valutare il livello di apprendimento.