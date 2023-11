Beccati parcheggiatori abusivi, rischiano l’indagine per estorsione

Parcheggiatori abusivi e “pirati” della strada sono finiti nel mirino dei carabinieri nel centro storico e sul lungomare di Ognina. Ad essere organizzata una stretta dei controlli con 4 parcheggiatori abusivi pizzicati e un uomo denunciato perché ribeccato di nuovo alla guida di un’auto senza patente. Numerose poi le multe per violazioni al codice della strada per un ammontare che ha superato le 20 mila euro.

Rischiano di essere indagati per estorsione

In particolare, in via Beato Bernardo e in via San Giovanni li Cuti sono stati sorpresi 4 uomini, dai 25 ai 50 anni. Stavano chiedendo denaro ai conducenti intenti a parcheggiare le loro auto negli appositi stalli. Per loro sono scattate sanzioni per complessivi 2.160 euro. Se qualche automobilista riferirà di essere stato minacciato di danni al veicolo nel caso di mancato pagamento, i quattro potrebbero essere indagati per il reato di estorsione.

La denuncia per il recidivo senza patente

Durante i controlli ai parcheggiatori abusivi, le pattuglie dislocate sul lungomare hanno poi sorpreso nuovamente, alla guida di un’auto, un catanese di 50 anni che non ha mai conseguito la patente. Quest’ultimo era stato già di recente sanzionato per lo stesso motivo. Per questa recidiva è stato denunciato alla Procura di Catania.

I controlli su strada

I militari sono poi passati alle attività operative connesse alla circolazione stradale, colpendo quelle condotte di guida che sono maggiormente pericolose per automobilisti e pedoni. Numerosi i posti di controllo attivati nelle strade più trafficate. Le pattuglie hanno fermato 31 veicoli e 48 persone. Tra questi, molti non erano in regola con l’assicurazione del mezzo e con la revisione periodica. Inoltre alcuni centauri sono stati sorpresi senza casco o, addirittura, con il cellulare nelle mani. In totale sono stati sequestrati 9 veicoli e ritirate 2 patenti di guida, con sanzioni al codice della strada per oltre 21 mila euro.

Il contesto dell’attività

Questi controlli straordinari a tappeto sono periodicamente messi in campo dai carabinieri nel centro storico e sul lungomare di Ognina per contrastare l’illegalità diffusa. In questo caso oltre 30 i militari impegnati del comando di Piazza Dante e della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”. Sono stati coordinati dalla centrale operativa. L’operazione è stata organizzata di propria iniziativa secondo le direttive emanate dal comando provinciale di Catania. Intensificate le attività di prevenzione dei reati nelle zone centrali e lungo il litorale della città. A loro supporto anche la polizia municipale.