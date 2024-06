Blitz tra Catania e Ragusa, eseguiti 16 provvedimenti

I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Ragusa e i finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania sono in azione dall’alba di oggi per eseguire una operazione antimafia con 16 arresti. I militari stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea. I 16 arrestati devono rispondere di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, illecita concorrenza con minaccia o violenza: reati che sarebbero stati commessi tra le province di Ragusa e Catania.