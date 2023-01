Botti di fine anno, sei feriti nel catanese

Sarebbe sei in tutto i feriti a causa dei botti di fine anno in provincia di Catania. Due feriti agli occhi, tre alle mani e un altro al ginocchio. A causa dello scoppio improvviso due sono stati colpiti al volto, un uomo di 42 anni di Acireale ha riportato una ferita all’occhio: sottoposto ad un breve intervento e’ stato suturato dai medici del Cannizzaro e poi dimesso.

Nello stesso ospedale sono finiti due giovani di Misterbianco e Riposto con traumi alle mani. L’altro ferito al volto e’ stato medicato al Garibaldi centro. Gli altri due feriti sono finiti nei pronto soccorso dell’ospedale San Marco: uno ha subito la frattura di un dito della mano sinistra con una prognosi di 30 giorni; il secondo ha riportato una lesione al ginocchio con una prognosi di 20 giorni.

Intanto in tutta Italia, sono stati 646 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore si è verificato in Emilia Romagna, dove sono stati 96.

Tra i feriti durante la notte di Capodanno, nel Napoletano, c’è anche un 16enne, colpito mentre stava festeggiando in balcone. Da una prima ricostruzione sembra che il 16enne, accompagnato al pronto soccorso dal padre, mentre era sul balcone dell’appartamento al Parco verde di un suo zio dove stava festeggiando con la famiglia il nuovo anno, ha sentito improvvisamente un forte dolore al volto. Il volto del ragazzo ha riportato due fori