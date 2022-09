Cade dal ponteggio a Catania, perde la vita 38enne

Incidente sul lavoro a Catania, dove un operaio di 38 anni e’ caduto dall’impalcatura che lui aveva realizzato nell’abitazione del figlio in ristrutturazione, e dopo un volo di un paio di metri e’ morto. E’ successo in via Acquicella a Catania. Da quanto e’ emerso dalle indagini degli investigatori, stava operando da solo e non aveva alcuna autorizzazione di allestire un ponteggio per effettuare i lavori di ristrutturazione.

Vano e’ stato il trasferimento nell’ospedale San Marco. L’episodio si e’ verificato ieri; in serata una ‘processione’ di giovani in scooter si e’ recata nel nosocomio per chiedere informazioni e avere notizie dell’uomo che era molto conosciuto nei quartieri di Acquicella, a Librino, al Pigno e a Librino. Avviata un’inchiesta affidata alla polizia locale.