Calcio: il Catania supera la soglia di novemila abbonati

Il Catania supera la soglia di novemila abbonati, un record per una società di calcio di Serie D e destina il 5 per cento del ricavato a iniziative di rilevanza sociale. Lo rende noto il club spiegando di volere “affondare le sue radici nel cuore della città ed esprime oggi, in concreto, un’attenzione particolare allo sviluppo di attività utili alla comunità”.

“Su impulso del presidente Pelligra, costantemente attento alle esigenze dei catanesi – spiega il direttore generale Luca Carra – destineremo il 5% del ricavato della campagna abbonamenti ad alcuni progetti di rilevanza sociale”.

“Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, prevista nell’imminenza della seconda gara interna, comunicheremo alle associazioni ed a tutte le realtà potenzialmente interessate le modalità e le tempistiche per l’invio delle proposte, che selezioneremo e illustreremo nel corso del mese di ottobre. Restituiremo così in termini tangibili – sottolinea Carra – il senso della nostra intenzione di essere ‘il Catania per Catania’, esprimendo solidarietà, e allo stesso tempo il nostro sarà un ringraziamento ai tifosi per la grande risposta all’appello del club”.