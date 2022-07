Caldo: a Catania 38 gradi percepiti

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valevole dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Lo rende noto il Comune di Palermo. Catania e Messina saranno le città più calde con 38 gradi percepiti. Segue Palermo con 36 gradi. Per quanto riguarda l’allerta incendi: è alta a Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Media nelle altre città.