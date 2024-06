Allerta arancione oggi sulla Sicilia per il rischio incendi e ondate di calore. L’avviso è stato diffuso dalla Protezione civile regionale ed è valido dalla mezzanotte del 28 giugno e per le successive 24 ore. Domani la temperatura percepita sarà di 35° a Catania e 33° a Palermo, mentre per il 29 giugno a Catania e Palermo la massima sarà di 36° con allerta arancione per rischio ondate di calore.