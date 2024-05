Camion rubati a Catania, un arresto

Sorprende i ladri mentre gli rubano tre cambio e lancia l’allarme. E’ successo a Catania dove un imprenditore nel settore dei trasporti su gomma che abita a ridosso del parcheggio veicoli della propria azienda, affacciandosi dalla finestra, ha notato tre mezzi pesanti in movimento pronti ad uscire dall’area recintata. Dapprima ha contattato un proprio dipendente per chiedere spiegazioni circa quell’anomalo movimento dei tre autocarri per scoprire, subito, che nessuno dei propri autisti era a lavoro in quell’insolito orario.

Ha cosi’ immediatamente contattato il 112 Numero Unico di emergenza e la centrale operativa ha fatto subito convergere nella zona le pattuglie dei carabinieri. Un equipaggio ha intercettato uno dei mezzi pesanti con alla guida un malvivente, che, alla vista della gazzella ha accelerato ed e’ iniziato l’inseguimento con sirene e lampeggianti accesi.

A un certo punto, il ladro e’ sceso dal mezzo per tentare di fuggire a piedi, ma il 28enne pluripregiudicato catanese, e’ stato bloccato e tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo, le altre pattuglie sono riuscite a rintracciare gli altri veicoli abbandonati lungo le vie limitrofe. L’arrestato, al termine dell’udienza, e’ stato sottoposto ai domiciliari.