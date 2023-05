Candidato sindaco Drago, “abbiamo depositato un altro logo”

”Abbiamo dovuto depositare un altro logo nei tempi previsti e tutto è andato per il verso giusto. A seguito di una diffida da parte di un nostalgico del Psdi, novantenne, di Messina, che non ha alcuna titolarità nel partito, ma che solo per questioni personali con altri dirigenti del partito ha deciso di fare questa segnalazione in merito al fatto che il simbolo da me depositato del Psdi e’ quasi uguale a quello della prima repubblica quando lui fu eletto onorevole”.

Lo afferma all’AdnKronos il candidato sindaco di Catania Vincenzo Drago. ”La differenza – aggiunge- sta in alcuni puntini e la commissione elettorale, giustamente, senza entrare nel merito di chi abbia ragione e chi no, vedendo due simboli rispettivamente della prima e della seconda repubblica leggermente difformi, nell’incertezza, mi ha invitato a depositare un nuovo simbolo”. ”Cosa che che ho puntualmente fatto – conclude Drago- con un logo tutto rosso, che ho ribattezzato ‘bollino rosso’ come la emergenza in cui versa Catania. Personalmente mi sento sempre socialdemocratico”.