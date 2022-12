Cantiere viale Ulisse a Catania, lunghe code e disagi a non finire

“Nessuno vuole mettere in discussione l’utilità del cantiere del viale Ulisse, ma in questo periodo di festività natalizie le code che si formano lungo questa parte della circonvallazione sono chilometriche”. Queste le parole del consigliere del II municipio Andrea Cardello che ribadisce la necessità di attivare immediatamente un piano del traffico alternativo per migliorare la mobilità in questa parte di Catania. “La prossima settimana il flusso veicolare sul viale Ulisse è destinato ad aumentare a causa degli acquisti natalizi. L’amministrazione comunale deve fare qualcosa. Tra via Erasmo Marotta e il viale Vittorio Veneto, la circonvallazione si riduce ad una corsia con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti”.