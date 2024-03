Carico di cocaina dalla Calabria a Catania, due arresti

Dalla Calabria a Catania con 4 chili di cocaina. Altro colpo al traffico di droga, sferrato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, che hanno arrestato due calabresi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Al dettaglio la droga avrebbe fruttato circa 300 mila euro. Nelle ultime due settimane i carabinieri hanno recuperato nel complesso oltre 6 chili di droghe pesanti: uno chilo di crack, 4,3 di cocaina e 900 grammi di hashish, operando 2 arresti e una denuncia. Nell’ambito di una serie di servizi di monitoraggio lungo la via Galermo, asse viario che congiunge la citta’ all’omonimo quartiere, e’ stata notata una coppia non del luogo, a bordo di una Fiat Panda, intenta a parlare con 10 giovani, in sella a cinque moto, che avevano accerchiato l’auto, in atteggiamento estremamente guardingo. Gli equipaggi sono riusciti a cogliere di sorpresa gli occupanti dell’utilitaria, provenienti da Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

La ragazza alla guida a un certo punto e’ scoppiata in un pianto isterico, convincendo ancor di piu’ gli investigatori della necessita’ di andare a fondo, partendo col perquisire la vettura risultata noleggiata da un 58enne loro compaesano, gravato da precedenti di polizia. Nel vano portabagagli, nella parte interna del portellone era stato ricavato uno scomparto dove era stato ricavato un doppiofondo nel quale erano stipati 3 panetti di cocaina. Nel giaccone indossato dal ragazzo, invece, i carabinieri hanno trovato 1.445 euro in banconote di vario taglio. I due sono stati arrestati e, su disposizione dell’autorita’ giudiziaria che ha convalidato l’arresto, condotti nel carcere di Catania Piazza Lanza.