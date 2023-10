Catania: abusivismo commerciale, multe e sequestri

Ottantadue verbali amministrativi nei confronti di 48 commercianti per un importo complessivo di oltre 30.000 euro sono il bilancio di controlli svolti ad ampio raggio a Catania dalla polizia municipale in esecuzione degli specifici indirizzi impartiti dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore Alessandro Porto per contrastare l’ambulantato irregolare o totalmente abusivo.

Venti complessivamente i venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli o non alimentari, ai quali sono stati contestati 41 verbali amministrativi e disposti nei loro confronti 17 sequestri della merce , che è stata donata in beneficenza per. In particolare, nelle giornate di sabato e domenica, nei pressi dell’area destinata al mercatino delle pulci di San Giuseppe La Rena sono stati svolti servizi preventivi e repressivi nei confronti dei tanti operatori irregolari che ogni fine settimana occupano il suolo pubblico della zona senza alcuna autorizzazione, effettuando sette sequestri amministrativi di merce varia ed elevando 12 verbali di accertamento di violazione.

Trentadue sono stati i 32 verbali amministrativi nei confronti di 21 titolari di esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblic, con tavoli, sedie e attrezzature varie. Multati anche i titolari di sei attività commerciali per aver prodotto emissioni sonore oltre l’orario consentito e, in un caso, anche in mancanza della prevista relazione tecnica di impatto acustico.