Catania: Fratelli d’Italia, nominati quattro nuovi dirigenti

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Catania, Alberto Cardillo ha nominato quattro nuovi dirigenti. Lo rende noto lo stesso partito. Sono Francesco Longo, medico e già presidente del consiglio e assessore a Giarre, sarà componente del coordinamento provinciale; Stefano Papa, già presidente del consiglio di Castiglione di Sicilia e presidente dell’Unione Morchica Italiana per la Regione Siciliana, sarà responsabile del dipartimento provinciale Cultura Rurale; Marcello Rodano, ex vicequestore, sarà responsabile del dipartimento provinciale sicurezza; Giuseppe Brancatelli, medico, sarà responsabile del dipartimento provinciale Salute. Ai nuovi dirigenti provinciali del partito della Meloni gli auguri di buon lavoro dal coordinatore provinciale Cardillo: “I ruoli di responsabilità nel nostro partito – dice Cardillo – non sono medagliette ma servono a meglio poter essere utili ai cittadini che si rivolgono al nostro partito ricercando onestà e buongoverno. Ai nuovi dirigenti i miei più cari auguri di buon lavoro. Sono certo che il loro contributo sarà molto prezioso”.