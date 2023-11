Catania Rete Gas, il presidente Gianfranco Todaro incontra il consiglio del II municipio del capoluogo etneo

Informare i cittadini sui progetti futuri che riguardano la rete di metanizzazione nel territorio di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio”. Questo è uno dei temi trattati nel corso dell’incontro tra il consiglio del II municipio e il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro. Ad aprire la conferenza dei servizi è stato il presidente del II municipio Claudio Carnazza.

“Abbiamo attivato un dialogo costante e continuo con tutte i presidenti delle partecipate di Catania- sottolinea Carnazza- noi, come anello di congiunzione tra i cittadini e le istituzioni, abbiamo l’importante dovere di informare i catanesi a 360°. Circa 10 anni fa il nostro territorio è stato interessato da grandi opere nei sottoservizi ed ora serve un ultimo passaggio tra il sistema centrale e il cliente ultimo”.

Programmazione, progetti di sviluppo e bilancio dei cantieri portati a termine per un dialogo costruttivo e per trovare quelle soluzioni che molti cittadini chiedono da tempo. “Con l’appuntamento di oggi continuiamo la serie di incontri che mi vedono dialogare con le varie circoscrizioni cittadine e prendere contatto con quartieri così diversi tra loro- dichiara il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro- il confronto di stamattina ha messo in evidenza la disparità che c’è stata finora tra l’impegno dell’azienda per realizzare le condutture sotterrane e il numero relativamente ridotto di allacci da parte degli utenti.

Questo ovviamente rischia di influire sulle possibilità di studiare eventuali investimenti futuri in questa parte della città. Noi- conclude Todaro- siamo qui per informare i residenti di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” e nel consiglio del II municipio stiamo trovando un interlocutore affidabile e serio”.