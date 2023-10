Catania Rete Gas incontro tra il presidente Gianfranco Todaro e il consiglio del I municipio

Programmazione, progetti di sviluppo e bilancio dei cantieri portati a termine. Questi sono alcuni degli argomenti trattati dal presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro nel corso dell’incontro con il consiglio del I municipio.

“Con il “Centro” iniziamo una serie di incontri che mi vedranno dialogare con le varie circoscrizioni cittadine e prendere contatto con quartieri così diversi tra loro- dichiara il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro- già l’anno scorso abbiamo presentato i lavori per la posa delle nuove condotte del gas di città in piazza Federico di Svevia, cuore del municipio “Centro”, e successivamente ci siamo spostati in piazza Mancini Battaglia. In queste due opere- prosegue Todaro- abbiamo investito oltre 400.000 euro con un ritorno economico importante. In questo momento, con riferimento all’intera rete, stiamo perseguendo il duplice obiettivo di sostituire la parte di rete vetusta della città, che in alcuni casi ha oltre 70 anni, e contemporaneamente stiamo fornendo aree di Catania, finora sprovviste di rete, di un servizio assolutamente importante”.

Presa la parola, il presidente del “Centro” Francesco Bassini ha ribadito l’importanza di questo appuntamento per parlare di tutte le opportunità che l’azienda etnea mette a disposizione della cittadinanza. “Siamo il front office che risponde alle richieste di migliaia di catanesi- sottolinea Bassini- siamo consapevoli del compito che dobbiamo affrontare e per questo stiamo attivando una serie di appuntamenti con le istituzioni cittadine a 360°”.