Catania sposa il progetto di Ross Pelligra

La campagna abbonamenti del Catania, avviata venerdì pomeriggio, continua a dare i frutti sperati. La card “We Catania” è stata prenotata da 8.200 persone e servirà esclusivamente a ottenere l’abbonamento. I tifosi che hanno già in tasca l’accesso a tutte le gare interne sono 5.324. La capienza attuale, di 9.700 posti adesso deve essere necessariamente ampliata a oltre 20 mila per evitare un preoccupante e spiacevole blocco della campagna.

Ieri Ross Pelligra ha fatto una capatina alla pescheria, uno dei luoghi simbolo della città, per godersi la grande festa dei tifosi: cori, selfie e incitamenti, poi è tornato in Patria. Rientrerà in tempo per l’esordio interno messo in calendario il 25 settembre.

Nel ritiro di Ragalna, intanto, è arrivato il difensore Michele Somma che ha incontrato l’entourage etneo e lo stesso patron. Nelle prossime ore verrà annunciato dal direttore sportivo Antonello Laneri che dovrebbe anche mettere sotto contratto l’attaccante Agostinho, in prova da giorni.