Cateno De Luca, “ecco il nostro candidato sindaco di Catania”

Cateno De Luca, deputato regionale e leader del movimento Sud chiama Nord, ha intenzione di lanciare il suo candidato sindaco per la città di Catania. Ospite di Casa Minutella su Video Regione, De Luca commenta anche la rottamazione di Miccichè e manda una frecciata al presidente della regione.

“Fine politica di Miccichè”

Su Miccichè e sulla sua rottamazione De Luca risponde a una domanda diretta di Mario Barresi del quotidiano La Sicilia. “Per l’elezione di Galvagno ho avuto un confronto con Miccichè, quando mi ha espresso la sua strategia, gli ho detto che quello era l’inizio della sua fine e gli consigliai di intestarsi l’elezione di Galvagno, perchè il suo tentativo di forzare le cosa lo avrebbe portato alla fine. E così è stato. La sua fine politica è iniziata lì”. E su Schifani, “Tiene il profilo basso perchè ha raggiunto la pace dei sensi politica perché oggi non ha alcuna ambizione. Diamogli il tempo di esprimersi anche se al peggio non c’è mai fine.

“Manca una classe politica vera”

Cateno De Luca ha parlato a 360 gradi di politica e del movimento politico da lui fondato e va oltre. “Non credo ci saranno percentuali che attestano la disaffezione alla politica perché il nostro movimento rappresenta il freno a questo andazzo di anti politica. Abbiamo troppa gente che fa politica e non sa amministrare. Manca una vera e propria classe politica”.

L’annuncio de suo candidato per Catania

Sempre parlando di elezioni a Catania De Luca svela il suo candidato per Palazzo degli Elefanti. È il giovane avvocato catanese, Gabriele Savoca, conosciuto a Messina durante un incontro politico. Sarebbe stato lo stesso Savoca e il gruppo di giovani a lui vicino a contattare Cateno De Luca. Sulla rinuncia di Emiliano Abramo, De Luca lancia un appello ai Progressisti etnei di guardare con attenzione al movimento politico Nord Chiama Sud. E non sono mancati anche riferimento a Letizia Moratti per le prossime elezioni europee lanciando il nome dell’attuale deputato regionale Ismaele La Vardera. Gli ingredienti ci sono tutti per iniziare un dibattito politico. Cateno De Luca, oggi, è stato un fiume in piena.