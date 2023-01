La Polizia di Stato ha chiuso un circolo privato nel centro di Catania che era in realtà una discoteca nella quale si somministravano al pubblico bevande alcoliche e superalcoliche, consentendo l’ingresso a chiunque pagasse un biglietto. Due le persone denunciate. E’ accaduto la notte tra il 21 e 22 gennaio scorsi. Gli agenti hanno trovato nei locali una pista da ballo di circa 300 metri quadrati dove ballavano circa 250 persone. Le denunce sono scattate perché non era stata effettuata la necessaria verifica della commissione tecnica attestante la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. Il presidente dell’associazione è stato anche sanzionato per 258 euro perché sprovvisto della licenza rilasciata dal Questore per tenere trattenimenti danzanti e per 5.000 euro per aver somministrato senza autorizzazione bevande alcoliche e superalcoliche.