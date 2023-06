Ciminiere, EtnaComics 2023: stamane il taglio del nastro

Allegri, sereni, spensierati e soprattutto colorati: così erano gli innumerevoli visitatori accorsi all’apertura dell’XI edizione di EtnaComics. Il taglio del nastro è stato un tripudio. Presenti il commissario straordinario Piero Mattei (in uno degli ultimi suoi appuntamenti istituzionali prima dell’insediamento del nuovo sindaco), il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il prefetto Maria Carmela Librizzi, l’arcivescovo Luigi Renna, il questore Vito Calvino, il comandante provinciale dell’Arma Rino Coppola, il comandante della Compagnia Carabinieri di Piazza Dante Angelo Pio Mitrione e numerose altre autorità.

Il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, in corso alle Ciminiere sino al 4 giugno, è una manifestazione fondata e diretta da Antonio Mannino.

In occasione dell’inaugurazione, il presidente Mannino, assieme al suo vice Gianluca Impegnoso (ambedue, come tutti i componenti dello staff, indossavano la stessa maglietta nera come segno distintivo di appartenenza ad un gruppo coeso e ben organizzato), ha espresso parole di sincero apprezzamento per la Città metropolitana di Catania, capace di offrire in una struttura pubblica, qual sono le Ciminiere, un supporto utile all’organizzazione della manifestazione che, come è noto, crea un grande indotto commerciale e turistico.