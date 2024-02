Ciminiere, illuminazione con i colori del calendario civico

Alle Ciminiere è stato completato il nuovo impianto di illuminazione che scrive con la luce il calendario civico. Le facciate esterne ed interne dei padiglioni vengono infatti rischiarate di notte con i colori simbolo delle varie Giornate nazionali o internazionali che si susseguono durante tutto l’anno per ricordarci i temi e gli argomenti di particolare importanza, quali ad esempio, il Giorno della memoria, la Giornata contro il bullismo, la Giornata mondiale di azione per il clima, della Legalità ecc.

“La nuova illuminazione delle Ciminiere, voluta dalla Città metropolitana di Catania, usa il linguaggio simbolico spaziale per diffondere l’educazione civica e per far riflettere sui grandi temi di oggi”. Così ha dichiarato il sindaco metropolitano Enrico Trantino riguardo l’allestimento – eseguito con la supervisione dall’architetto Salvino Maltese – ed ha anche sottolineato l’importanza del ricordo per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.