Cimitero, ripulito e messo in sicurezza il deposito feretri

Il locale di deposito feretri del Cimitero di via Acquicella è stato ripulito e messo in sicurezza dagli operatori comunali, in esecuzione di precise direttive del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore al ramo Giovanni Petralia, a seguito delle legittime segnalazioni di alcuni cittadini.

“Nei prossimi giorni -ha spiegato l’assessore Petralia- grazie alla recente consegna di un nuovo mezzo di trasporto acquistato dalla Direzione comunale servizi cimiteriali, si potrà finalmente procedere alla sepoltura straordinaria dei feretri che si trovano in sosta presso le strutture cimiteriali, a causa della irreperibilità o presunzione di abbandono delle salme dei familiari”.

Con l’occasione l’assessore Petralia invita tutti coloro che abbiano lasciato la salma di un familiare in sosta per un periodo superiore ai sei mesi, di contattare con sollecitudine gli uffici cimiteriali di via Timoleone, poiché, in assenza di riscontri, si procederà alla sepoltura nei campi comuni.