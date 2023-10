Cna Catania – Hub Imprese, “Sicilia in tavola”

Organizzato da Hub Imprese di Cna Catania, si svolgerà nel week end di sabato 21 e domenica 22 ottobre in piazza Castello, ad Aci Castello (CT), l’evento “Sicilia in tavola”, dedicato alle eccellenze agroalimentari siciliane (Progetto cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato per le attività produttive – Iniziativa Sicilia che piace – Capitolo di bilancio 342525). Una trentina gli stand presenti a disposizione dei visitatori (orario 10:00-20:00), con l’occasione di assaggiare prodotti tipici siciliani passeggiando di fronte al mare.

Sabato 21 ottobre, in piazza alle ore 11:00, vi sarà l’inaugurazione, con i saluti istituzionali del sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, del vice sindaco e assessore alle Attività produttive, Orazio Sciacca, del presidente di Cna Catania, Floriana Franceschini, e del segretario etneo della Confederazione, Andrea Milazzo. Alle 11:00 e alle 16:00 vi sarà l’attività “Muoviti ancora”, pensata dall’Asp di Catania per gli over 65, alle 11:30 “Percorsi Ebbrezza”, test gratuito di guida stradale che simula gli effetti dell’alcol. Presso l’’aula consiliare del Comune, alle 16:00 si terrà invece il seminario “La lotta alla sofisticazione a tutela della sicurezza alimentare dei cittadini: il ruolo dei Carabinieri del Nas”, con il tenente colonnello Salvatore Calabrese, comandante dei Nas di Catania, e il luogotenente Giuseppe Merone. Alle 17:30, sempre in aula consiliare, seguirà un altro seminario, stavolta puntato sul gusto: “Il connubio tradizione e innovazione: l’arancinu dalla ricetta originaria a oggi”, con relatore Domenico Privitera, presidente dei ristoratori di Cna Catania.

Domenica 22, dalle ore 10:00 alle 13:00 in piazza Castello sarà fruibile un percorso fotografico sulla genitorialità a cura de “L’intreccio E.T.S.”, alle 11:00 il percorso del gusto a cura delle Fattorie sociali Sicilia e alle 12:00 un evento della Fisar (Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori). Alle 16:00 di nuovo “Muoviti ancora”. Presso la sala Jean Calogero, alle 11.00, con i saluti di Antonio Maugeri, consigliere del Comune di Acicastello delegato agli Eventi, e di Floriana Franceschini, si terrà il dibattito «Le nuove tendenze del mercato agroalimentare e del turismo esperienziale», a cura di Tino Castorina, presidente di Cna Catania Turismo. Nel belvedere Castello, alle 12:00 vi saranno poi gli incontri con operatori commerciali/buyers nazionali e internazionali.