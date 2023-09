Codacons, “il sindaco di Catania lascia autoblu per scooter”

“Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha scelto di utilizzare il suo motociclo per gli impegni istituzionali, guadagnandosi in tal modo il meritato plauso di molti cittadini e del Codacons stesso, che vuole così candidarlo al premio nazionale “Amico del consumatore”, riconoscimento che l’associazione assegna ogni anno ad aziende, enti e personalità che si sono distinti per l’impegno a tutela dei diritti e della collettività”.

Lo afferma in una nota lo stesso Codacons, che definisce la scelta di Trantino di utilizzare un motociclo al posto delle classiche auto blu “una mossa audace, ma estremamente significativa”. “Questa scelta – sottolinea l’associazione – non solo dimostra il suo impegno per la sostenibilità ambientale, ma anche il suo desiderio di essere concretamente legato alla città di Catania, e per questo va premiata. “L’approccio di Trantino – prosegue il Codacons – è anche un segnale tangibile di sobrietà nella gestione delle risorse pubbliche. Mentre molte amministrazioni locali mantengono costosi parchi auto ufficiali, questo sindaco ha dimostrato che è possibile svolgere le proprie responsabilità senza sprechi inutili. E un tale risparmio può essere reinvestito in progetti per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Catania”.

“La scelta del sindaco – conclude il Codacons – inoltre dovrebbe ispirare molti catanesi a considerare alternative di mobilità più sostenibili e, conclude il Codacons, dovrebbe incoraggiare una riflessione su come ciascun cittadino possa contribuire a un futuro più pulito e più verde”.