Colpo di pistola per il Rolex: è caccia ai rapinatori

Paura questa mattina in via Villini a Mare, nel quartiere marinaro di Ognina a Catania, per una rapina. Vittima di quest’ultimo reato un medico, che sarebbe stato avvicinato da un scooter con a bordo due persone mentre si trovava in auto per lasciare casa sua e recarsi verso il posto di lavoro.

Entrambi gli avrebbero intimato di consegnargli il suo Rolex che aveva al polso e poi gli hanno sparato dei colpi di pistola ferendolo a un arto inferiore. Così i due si sono impadroniti del costoso orologio fuggendo via, mentre la vittima è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania.

E’ stato portato al Trauma Center. dove è stato sottoposto alle indagini diagnostiche e in seguito è stato preso in carico dai chirurghi vascolari per il trattamento della ferita alla coscia.