Comune di Catania: Viviana Lombardo è l’unica donna in giunta

Viviana Lombardo con la delega al personale, servizi informatici, digitalizzazione, pari opportunità e politiche giovanili è l’unica donna in giunta. Ma Trantino è chiaro, riferendosi al suo assessore, lo stesso. “non vale per una, ma certamente vale per più persone”.

“Ma dico subito, ha detto il primo cittadino, riferendosi alle polemiche: “che non deve dimostrare il valore che intende dare alle donne, è quella del centrodestra visto che nella nostra Presidenza del consiglio è proprio Giorgia Meloni. Abbiamo una squadra che io considero assolutamente all’altezza di ogni genere di sfida, già so’ che qualcuno si lamenterà per la non nutrita presenza femminile”.

“D’altra – ha detto Trantino – mi piace rimarcare il fatto che abbiamo 11 donne in consiglio comunale, a fronte delle 5 dell’altra volta. “Certamente, dobbiamo lavorare affinché nella classe dirigente, si cerchi di stimolare una maggior presenza femminile, perché molte volte non vengono in qualche modo coinvolte per le professioni decisionali”.

“Mi piace anche pensare – ha detto Enrico Trantino – come la Sicilia poi diventi una startup in tutto il territorio nazionale che ci sono sempre più donne alla guida delle piccole e medie imprese il maggior numero di donne così come abbiamo appreso qualche giorno fa si registra proprio in Sicilia”.