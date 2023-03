Con 6 giornate d’anticipo il Catania promosso in C

Il Catania batte il Canicattì 4-1 in trasferta allo stadio Tomaselli di Caltanissetta e torna in Serie C con sei giornate d’anticipo. La squadra rossazzurra del presidente italoaustraliano Ross Pelligra festeggia così il ritorno fra i professionisti dopo il fallimento e la ripartenza dal campionato di Serie D. A sei giornate dal termine del campionato, grazie alla vittoria di oggi, la squadra allenata da Giovanni Ferraro ha ottenuto matematicamente il primo posto nel girone I della serie D. Questa sera la squadra rossazzurra sfilerà per le vie di Catania a bordo di un pullman scoperto per celebrare la promozione insieme ai suoi tifosi.