Condannato a 4 anni ex assessore del comune di Catania

L’ex assessore al Bilancio del Comune di Catania, Giuseppe Girlando, e’ stato condannato a quattro anni di reclusione per concussione: componente della Giunta guidata da Enzo Bianco era imputato per una presunta tentata concussione, ma la procura aveva chiesto la sua assoluzione. I giudici hanno disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e un risarcimento per danni morali di 5mila euro per il Comune di Catania. Rigettate invece la richiesta di condanna risarcitoria avanzate dalle altri parti civili: Gianluca Chirieleison, Maria Cristina Ferranti, Maria Luisa Balsamo e il curatore del fallimento Simei spa. L’inchiesta era stata avviata dopo la denuncia di Chirieleson, rappresentante della Simei che aveva in corso una transazione con il Comune per circa 4 milioni di euro.